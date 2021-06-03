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Gaziantep Şehitkamil Belediyesi, İlçe Genelindeki 139 İlkokula 278 Akıl ve Zeka Oyunları Seti Armağan Etti - Son Dakika

Gaziantep Şehitkamil Belediyesi, İlçe Genelindeki 139 İlkokula 278 Akıl ve Zeka Oyunları Seti Armağan Etti

03.06.2021 09:40
Gaziantep Şehitkamil Belediyesi, İlçe Genelindeki 139 İlkokula 278 Akıl ve Zeka Oyunları Seti Armağan Etti, System.String[]

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, "Yapmış olduğumuz çalışma neticesinde amacımız, özellikle çocuklarımızın akademik çalışmalarının yanında sosyal etkinlik olarak biraz daha artı değer elde etmesi" dedi.

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, "Yapmış olduğumuz çalışma neticesinde amacımız, özellikle çocuklarımızın akademik çalışmalarının yanında sosyal etkinlik olarak biraz daha artı değer elde etmesi" dedi.

Toplam 7 farklı oyundan oluşan akıl ve zeka oyunları seti içerisinde; denge ve hıza dayalı akıl zeka oyunu, mancala, hedefi 5'e tamamlama oyunu, oyun kartlarında belirtilen şekillere göre küp dizme oyunu, geometrik şekiller ile parçalardan blok yapma oyunu, geometrik şekil birleştirme oyunu (tangram) ve ahşap reversi oyunu bulunuyor.

"139 ilkokula 278 akıl ve zeka oyunları seti"

Şehitkamil Belediyesi, ilçede faaliyet gösteren tüm ilkokullarda öğrenim gören öğrencileri akıl-zeka oyunlarıyla tanıştırmak ve oyun temelli çeşitli etkinliklerde buluşturmak adına Şehitkamil İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı devlet ilkokullarına akıl ve zeka oyunları setleri armağan etti. Akıl ve Zeka Oyunları Projesi kapsamında; Şehitkamil Kaymakamlığı, Gaziantep Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve Şehitkamil İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile işbirliği yapan Şehitkamil Belediyesi, toplamda 139 ilkokula 278 akıl ve zeka oyunları seti armağan etti.

"Törene kimler katıldı? "

Şehitkamil Sanat Merkezi'nde (ŞSM) düzenlenen akıl ve zeka oyunları seti armağan törenine; Şehitkamil Kaymakamı Ömer Kalaylı, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Gaziantep Gençlik ve Spor İl Müdürü Muhittin Özbay, Gaziantep İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Mehmet Ali Tiryakioğlu, Şehitkamil İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Yağcı, çok sayıda okul müdürü, öğretmen ve öğrenci katıldı. Toplam 7 farklı oyundan oluşan akıl ve zeka oyunları seti içerisinde; denge ve hıza dayalı akıl zeka oyunu, mancala, hedefi 5'e tamamlama oyunu, oyun kartlarında belirtilen şekillere göre küp dizme oyunu, geometrik şekiller ile parçalardan blok yapma oyunu, geometrik şekil birleştirme oyunu (tangram) ve ahşap reversi oyunu bulunuyor. Projenin, gelişim çağında olan çocukların hafıza ve bilişsel beceri gelişimine katkı sağlamakla birlikte onları çeşitli tehlikeler içeren dijital oyunlardan uzak tutacağını, sosyal yaşamda karşılaştıkları soru ve problemlere cevap verebilme ve çözüm bulabilme süreçlerini hızlandıracağını vurgulayan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, proje faaliyetleri kapsamında düzenlenecek oyun etkinlikleri ve turnuvaların, öğrencilerin sosyal iletişim becerilerinin güçlenmesine de katkı sağlayacağını kaydetti.

"Kurumlar arası işbirliği çerçevesinde bu tür faaliyetleri sürdürüyoruz"

Amaçlarını, çocukların akademik başarılarının yanı sıra sosyalleşmelerine olanak sunma olarak aktaran Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, şunları söyledi: "Şehitkamil Kaymakamlığımızın koordinasyonunda, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile yapmış olduğumuz çalışma neticesinde amacımız, özellikle çocuklarımızın akademik çalışmalarının yanında sosyal etkinlik olarak biraz daha artı değer elde etmesi. Bu noktada pandemi sürecinde anne-çocuk, baba-çocuk doğa kamplarını başlattık ve bunları devam ettiriyoruz. Anne-baba ve çocuk arasında sosyalleşmesini sağlamak adına bu tür etkinliklerimizi devam ettiriyoruz. Yine Sayın Kaymakamımızın Başkanlığında daha önce başlatmış olduğumuz tüm anasınıflarında satranç eğitimi çalışması yaptık. Yaklaşık 10 bin satranç takımı dağıtımı gerçekleştirdik. Yine Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğümüz vasıtasıyla eğitici eğitimleri verilerek tüm anaokulundaki hocalarımızın da çocuklara eğitim verebilmesi noktasındaki faaliyetleri devam ettiriyoruz. Amacımız, çocuklarımızın akademik çalışmalarının yanında diğer taraftan sosyal etkinliklerini arttırmak. Son dönemde özellikle şiddet içeren dijital oyunlardan çocuklarımızı koparıp, arkadaşlık ve kardeşlik hukuku içerisinde sosyalleşmelerine imkan sağlamak. Başta Gaziantep Valimiz ve Büyükşehir Belediye Başkanımız olmak üzere Kaymakamlığımız ve diğer müdürlüklerimiz ile kurumlar arası işbirliği çerçevesinde bu tür faaliyetleri sürdürüyoruz. Ben emeği geçen tüm ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. "

"Akıl ve zeka oyunlarının öğrencilerimizle buluşturulması çok önemli"

Konuşmasında Şehitkamil Belediyesinin eğitime yaptığı katkılara geniş yer veren Şehitkamil Kaymakamı Ömer Kalaylı, şunları kaydetti: "Yaklaşık 1 buçuk yıldan beri salgın ile mücadele ediyoruz. Salgınla mücadelede eğitimde de bir takım zorunlu kararlar alındı. Çocuklarımız ve öğrencilerimiz, evde kalmak zorunda kaldılar. Bir süre eğitimlerini uzaktan eğitimle almak zorunda kaldılar. Bu süre zarfında öğretmenlerimiz, okul idarecilerimiz büyük bir özveriyle görev aldılar. Gerek salgınla mücadele döneminde gerekse diğer dönemlerde de Şehitkamil Belediyemiz; her zaman, her projede olduğu gibi eğitim alanında da her zaman yanımızda oldular. Bize her türlü projede her türlü faaliyette sonuna kadar destek oldular. Kaynak konusunda gerekli desteği seferber ettiler. Birçok projeyi de iş birliği içerisinde birlikte yerine getirmeye çalıştık. Tabi ki amacımız; çocuklarımızın, öğrencilerimizin salgın döneminde eğitim olanaklarından yoksun bırakılmadan istifade edebilmesini sağlamak, her hangi bir eksiklik hissetmemelerini sağlamaktı. Bu anlamda da akıl ve zeka oyunlarının öğrencilerimiz ile buluşturulması da çok önemli. Çünkü özellikle de çocuklarımızın ilkokul çağı, akıl ve zeka gelişimi bakımından oldukça önemli bir çağ. Daha önce de sağ olsun belediyemiz, okul öncesi eğitimdeki çocuklarımıza da satranç takımı hediye etmişlerdi. Gerçekten çok önemli bir proje olduğunu düşünüyorum. Çocuklarımızın geleceklerine en iyi şekilde hazırlanmaları, zihinsel gelişimleri en iyi şekilde sağlanması için çok önemli bir proje. Ben bu projede emeği geçen Sayın Başkanımıza ve ekibine teşekkür ediyorum. "

"Ekran bağımlılığından akıl ve zeka oyunlarıyla uzaklaşacaklar"

Konuşmasında ekran bağımlılığı konusuna dikkat çeken Gaziantep İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Mehmet Ali Tiryakioğlu, "Milli eğitim olarak aslında çocuklarımızı 'ekran bağımlılığından nasıl kurtarırız' projeleri üzerinde ciddi şekilde çalışıyorduk ama 1, 5 yıldır malumunuz hem öğretmen arkadaşlarımız hem öğrencilerimiz ekrana bağlı kaldılar. Çocuklarımızın ekran bağımlılığıyla ilgili, evde kalmalarıyla ile ilgili çalışmalarımız var. Ben katkılarından dolayı Başkanımızın şahsında tüm ekibine teşekkür ediyorum. İnşallah çocuklarımız, ekran bağımlılığından akıl ve zeka oyunlarıyla uzaklaşacaklar" şeklinde konuştu.

"Bizler için çok mutluluk verici"

Proje ve organizasyona ilişkin değerlendirmede bulunan Gaziantep Gençlik ve Spor İl Müdürü Muhittin Özbay, "Bu tür organizasyonlar, bu tür çalışmalar bizler için çok mutluluk verici. Pandemiden dolayı evlerimizdeyiz. Çocuklarımızı evde eğitiyoruz. Ben, emek ve desteklerinden dolayı kıymetli belediye başkanıma sonsuz şükranlarımı sunuyorum" ifadelerini kullandı. Törenin ardından protokol üyeleri, armağan edilen oyun setindeki oyunlarda çocuklara akıl ve zeka hamlelerinde eşlik ettiler.

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Gaziantep Şehitkamil Belediyesi, İlçe Genelindeki 139 İlkokula 278 Akıl ve Zeka Oyunları Seti Armağan Etti

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Kaynak: Habermetre

Son Dakika Toplum Gaziantep Şehitkamil Belediyesi, İlçe Genelindeki 139 İlkokula 278 Akıl ve Zeka Oyunları Seti Armağan Etti - Son Dakika


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