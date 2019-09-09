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Gaziantep şehitkamil belediyesi'nden vatandaşlara aşure ikramı

13 dakika önce

Şehitkamil Belediyesi'nden vatandaşlara aşure ikramıGaziantep'te Şehitkamil Belediyesi tarafından vatandaşlara aşure dağıtılmaya başlandı.

Şehitkamil Belediyesi'nden vatandaşlara aşure ikramı

Gaziantep'te Şehitkamil Belediyesi tarafından vatandaşlara aşure dağıtılmaya başlandı. İlçede farklı noktalarda, 1 hafta boyunca aşure dağıtılacak.

Şehitkamil Belediyesi, Muharrem ayı dolayısıyla ilçe sınırlarında yaşayan vatandaşlara aşure ikramına başladı. Geleneksel hale dönüştürülen aşure dağıtımları, bu yıl farklı noktalarda yapılacak ve 1 hafta boyunca devam edecek.

İlk olarak 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda dağıtılmaya başlanan aşureye vatandaşlar ilgi gösterdi. Stant önünde uzun kuyruklar oluşturan vatandaşlar, Vali Davut Gül ve Şehitkamil Belediye Başkanı tarafından ikram edilen aşureyi tüketti.

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, bu tür etkinlikleri önemsediklerini belirterek, Şehitkamil Belediyesi olarak gelenekselleştirdiğimiz aşure etkinliklerine başlamış bulunmaktayız. Aşurenin içerisinde 40 çeşit ürün var. Biz de Türkiye'de yaşarken her etnik kökene sahip vatandaşlarımızla yaşamaya gayret gösteriyoruz. Bir potada cem olabilecek şekilde Allah birliğimizi daim etsin dedi.

Gaziantep Valisi Davut Gül ise, Bütün vatandaşlarımızın muharrem ayı mübarek olsun. Şehitkamil Belediyemiz hem burada hem şehrimizin çeşitli yerlerinde bu hafta boyunca bunu devam ettirecek. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Allah mübarek etsin şeklinde konuştu.

Gaziantep şehitkamil belediyesi'nden vatandaşlara aşure ikramı

Şehitkamil, Gaziantep, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 03:19 Kaynak: DHA
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