Son Dakika › Güncel › Gaziantep selçuk bayraktar herkesin teknolojiye olan ilgisini yükselteceğiz - 2 - Son Dakika
Gaziantep selçuk bayraktar herkesin teknolojiye olan ilgisini yükselteceğiz - 2
6 saat önce
GAZİANTEP Selçuk Bayraktar Herkesin teknolojiye olan ilgisini yükselteceğiz - 2. Haber Yayın Tarihi: 20.01.2020 10:03 Kaynak: DHA
Son Dakika Çin'de "gizemli hastalığa" yol açan virüsün insandan insana bulaştığı tespit edildi Burhan Kuzu'dan sosyal medya kararı: Twitter hesabımı kısa bir süreliğine kullanmama kararı aldım Trump'ın avukatlarından Senato'ya "Başkan'ı hızlıca aklayın" çağrısı Gaziantep'te TIR ile otomobil çarpıştı: 2 ölü, 3 yaralı