GAZİANTEP Sıcaktan bunalan hayvanlara buzlu kokteyl - Son Dakika

GAZİANTEP Sıcaktan bunalan hayvanlara buzlu kokteyl

Sıcaktan bunalan hayvanlara buzlu kokteylGAZİANTEP'te, mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıkları insanlar kadar hayvanları da etkiliyor.

Sıcaktan bunalan hayvanlara buzlu kokteyl

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GAZİANTEP'te, mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıkları insanlar kadar hayvanları da etkiliyor. Gaziantep Hayvanat Bahçesi'ndeki hayvanların büyük kısmı barınaklarındaki gölgeliklerde yatarken, bazılarına ise dondurulmuş meyve kokteylleri ve dondurulmuş et verilerek serinletilmeye çalışılıyor.

Hava sıcaklığının 40 dereceyi aştığı kentte, 325 tür ve 7 bini aşkın hayvanın barındığı Hayvanat Bahçesi'nde sıcaktan etkilenen bazı hayvanlar için çeşitli tedbirler alındı. Türkiye'nin en büyük, dünyanın ise sayılı hayvanat bahçeleri arasında yer alan Gaziantep Hayvanat Bahçesi'nde ayı, aslan ve kaplanlar gölgeliklerde korunup, günün büyük bölümünü barınaklarındaki havuzlarında geçiriyor. Ancak bakıcılar hayvanları sıcakların üst seviyeye çıktığı saatlerde, dondurulmuş meyve kokteyli ve dondurulmuş et ile besleyerek serinlemelerine yardımcı oluyor. Ayı ve yırtıcı hayvanların bakıcılarının verdiği buz kokteylleri ile karınlarını doyurarak serinlemesini ziyaretçiler ilgiyle izliyor.

'BU BESİNLERİ YİYİNCE MUTLU OLUYORLAR'

Sıcaktan etkilenen deve ve devekuşları ise bakıcıları tarafından sık sık vücutlarına hortumla su sıkılarak serinletiliyor. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Doğal Hayatı Koruma Daire Başkanı Celal Özsöyler, sıcaklara karşı tedbirleri aldıklarını söyledi. Hayvanların aşırı sıcaklardan etkilenmemeleri için çaba harcadıklarını belirten, Özsöyler, "Havaların ısınmasıyla birlikte, kaplanlar, leoparlar, ayılar, devekuşları, develer gibi hayvanları serinletmek için gerekli önlemleri alıyoruz. Hayvanlar, sıcakta barınaklarındaki havuzlarına giriyorlar. Tabi bu yetmiyor ve biz kendilerine serin tutacak yiyecekler veriyoruz. Bunun için de ayılara dondurulmuş meyve kokteyli, yırtıcı hayvanlara ise dondurulmuş et kokteyli veriyoruz. Böylece hayvanların hem serinlemelerini, hem de yaşam standartlarının yükselmesini sağlıyoruz. Hayvanların ise bu besinleri yedikleri zaman mutlu olduklarını gözlemliyoruz" dedi.

PANDEMİDEN SONRA 52 BİN ZİYARETÇİ

Dünyanın en büyük hayvanat bahçeleri arsında yer alan ve koronavirüs tedbirleri kapsamında Mart ayında kapatılan Gaziantep Hayvanat Bahçesi 1 Haziran'da kapılarını ziyaretçilerine yeniden açtı.

Ziyarete kapanmasının ardından düzenli dezenfekte edilen bahçedeki hayvanların sağlık kontrollerinin de sık aralıklarla yapıldı.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Doğal Hayatı Koruma Daire Başkanı Celal Özsöyler, açılıştan sonra Hayvanat Bahçesini 52 bin kişinin ziyaret ettiğini ifade ederek, bu rakamın giderek artacağını söyledi.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Hayvanat Bahçesi, Gaziantep, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.07.2020 09:28 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel GAZİANTEP Sıcaktan bunalan hayvanlara buzlu kokteyl - Son Dakika
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