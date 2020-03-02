Gaziantep silahlı gasp şüphelisi kameradan belirlenip yakalandı - Son Dakika
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Gaziantep silahlı gasp şüphelisi kameradan belirlenip yakalandı

6 saat önce

Silahlı gasp şüphelisi kameradan belirlenip yakalandıGAZİANTEP'te, silah tehdidi ile bir fırın çalışanının para ve cep telefonunu gasp eden şüpheli, güvenlik kamera kayıtlarından tespit edilerek yakalandı.

Silahlı gasp şüphelisi kameradan belirlenip yakalandı

GAZİANTEP'te, silah tehdidi ile bir fırın çalışanının para ve cep telefonunu gasp eden şüpheli, güvenlik kamera kayıtlarından tespit edilerek yakalandı.

Olay, Karataş Mahallesi'nde 20 Şubat tarihinde meydana geldi. M.A adlı şüpheli gece saatlerinde geldiği fırının çevresini bir süre gözetledi. Kimsenin bulunmadığı sırada içeriye giren şüpheli, üzerinde taşıdığı tabancayla fırın çalışanını tehdit ederek çekmecede bulunan 300 lira parayı aldı. Şüpheli daha sonra çalışanın cep telefonunu da alarak kaçtı. Şüphelinin kaçmasının ardından gasba uğrayan çalışan durumu polise bildirdi. İhbarla gelen ekipler işyerinin güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı. Yapılan incelemede gasp şüphelisinin M.A. olduğunu belirleyen ekipler harekete geçti. Tespit edilen adreste üzerinde suç aleti tabancayla yakalanan M.A., emniyetteki sorgulamasının ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.

Gaziantep silahlı gasp şüphelisi kameradan belirlenip yakalandı

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 11:07 Kaynak: DHA
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