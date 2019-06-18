Son Dakika Haberleri: GAZİANTEP Şırnak Şehidi Jandarma Uzman Çavuş Ferdi Polat memleketi Nurdağı'ında son yolculuğuna...
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GAZİANTEP Şırnak Şehidi Jandarma Uzman Çavuş Ferdi Polat memleketi Nurdağı'ında son yolculuğuna...

20 dakika önce

GAZİANTEP Şırnak Şehidi Jandarma Uzman Çavuş Ferdi Polat memleketi Nurdağı'ında son yolculuğuna uğurlanıyor-1(Tür: Yurt)

GAZİANTEP Şırnak Şehidi Jandarma Uzman Çavuş Ferdi Polat memleketi Nurdağı'ında son yolculuğuna uğurlanıyor-1
(Tür: Yurt)
GAZİANTEP Şırnak Şehidi Jandarma Uzman Çavuş Ferdi Polat memleketi Nurdağı'ında son yolculuğuna...
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 05:01 Kaynak: DHA
Jandarma, Şırnak, Nurdağı, Güncel
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