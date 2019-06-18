GAZİANTEP Şırnak Şehidi Jandarma Uzman Çavuş Ferdi Polat memleketi Nurdağı'ında son yolculuğuna...
20 dakika önce
GAZİANTEP Şırnak Şehidi Jandarma Uzman Çavuş Ferdi Polat memleketi Nurdağı'ında son yolculuğuna uğurlanıyor-1(Tür: Yurt)
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 05:01 Kaynak: DHA
GAZİANTEP Şırnak
Şehidi Jandarma
Uzman Çavuş Ferdi Polat memleketi Nurdağı
'ında son yolculuğuna uğurlanıyor-1
(Tür: Yurt)
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