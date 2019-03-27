Son Dakika Haberleri: Gaziantep Soba Yakarken Yaralanan İşçi Kurtarılamadı

Gaziantep Soba Yakarken Yaralanan İşçi Kurtarılamadı

10 dakika önce

Soba yakarken yaralanan işçi kurtarılamadıGaziantep'in Nizip ilçesinde ısınmak için tutuşturmaya çalıştığı kömür sobasına döktüğü yanıcı maddenin parlamasıyla vücudunda yanıklar oluşan Ahmet Özel (51), tedavi gördüğü hastanede 12 gün sonra yaşamını yitirdi.

Soba yakarken yaralanan işçi kurtarılamadı

Gaziantep'in Nizip ilçesinde ısınmak için tutuşturmaya çalıştığı kömür sobasına döktüğü yanıcı maddenin parlamasıyla vücudunda yanıklar oluşan Ahmet Özel (51), tedavi gördüğü hastanede 12 gün sonra yaşamını yitirdi.

Olay, geçen 15 Mart'ta Nizip Galericiler Sitesi'nde meydana geldi. Ahmet Özel, iş yerinde ısınmak için tutuşturmaya çalıştığı kömür sobasına yanıcı madde döktü. Yanıcı maddenin parlaması ile Özel ve yanında bulunan Mahmut Türkmen'in kıyafetleri tutuştu. İş yeri sahibi Mustafa Türkmen hortumla su tutarak oğlu Mahmut Türkmen ve Ahmet Özel'i kurtarmaya çalıştı. Vücudunda ağır yanıklar oluşan Özel ve Türkmen olay yerine çağrılan ambulanslarla 25 Aralık Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Mahmut Türkmen tedavisinin ardından taburcu edilirken, yanık ünitesinde tedavi gören Ahmet Özel ise bu sabah doktorların müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.

Özel'in cenazesi, Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan otopsinin ardından memleketi Nizip'te toprağa verilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

OLAY ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Öte yandan, Ahmet Özel'in öldüğü Mahmut Türkmen'in de yaralandığı olay, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, Özel'in sobanın parlamasıyla kıyafetlerinin tutuştuğu ve kendisini dışarı attığı görülüyor. Hemen ardından iş yeri sahibi Mustafa Türkmen'in oğlu ve Özel'i saran alevleri söndürmeye çalışması da görüntülerde yer aldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 01:47 Kaynak: DHA

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