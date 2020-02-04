Gaziantep sobadan sızan gazdan zehirlenen anne- oğul öldü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Gaziantep sobadan sızan gazdan zehirlenen anne- oğul öldü - Son Dakika

Gaziantep sobadan sızan gazdan zehirlenen anne- oğul öldü

6 saat önce

oğul öldüGAZİANTEP'te, sobadan sızan karbonmonoksitten zehirlenen Döne Alkurt (84) ile oğlu Cuma Alkurt (39), hayatını kaybetti.

oğul öldü

GAZİANTEP'te, sobadan sızan karbonmonoksitten zehirlenen Döne Alkurt (84) ile oğlu Cuma Alkurt (39), hayatını kaybetti.

Olay, pazar günü, Beydilli Mahallesi'nde meydana geldi. Döne Alkurt ve oğlu Cuma Alkurt'tan 2 gün boyunca haber alamayan yakınları, durumdan şüphelenerek, polise haber verdi. İhbar üzerine adrese giden ve içeri giren ekipler, anne ve oğlunun cansız bedeni ile karşılaştı. Yapılan incelemede Döne ve oğlu Cuma Alkurt'un, sobadan sızan karbonmonoksitten zehirlendiği belirlendi. Anne ve oğlunun cansız bedeni, Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

Gaziantep sobadan sızan gazdan zehirlenen anne- oğul öldü

Anne, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 05:54 Kaynak: DHA
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