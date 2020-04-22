GAZİANTEP Sokağa çıkamayan şehit annesi, polislerin yardımıyla mezarlığa gitti - Son Dakika

Sokağa çıkamayan şehit annesi, polislerin yardımıyla mezarlığa gitti

GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde koronavirüs tedbirleri nedeniyle sokağa çıkamayan şehit annesi Meliha Akcan (69), oğlunun şehadetinin onuncu yıl dönümünde polislerin yardımıyla mezarlığa gitti.

Yeni Mahallede oturan Meliha Akcan'ın Mardin'de görevli polis memuru oğlu Ömer Akcan, 22 Nisan 2010 tarihinde teröristlerle girilen çatışmada şehit oldu. Şehit annesi Meliha Akcan, bugün Emniyet Müdürlüğü'nü arayarak, oğlunun şehit oluşunun onuncu yıldönümü nedeniyle kabrini ziyaret etmek istediğini ancak yaşı itibariyle sokağa çıkma kısıtlaması olduğunu söyledi. Bunun üzerine Emniyet Müdürlüğü'nden görevlendirilen bir ekip Meliha Akcan'ı evinden alarak İslahiye Mezarlığı şehitliğine getirdi. Kendisine nezaret eden polis memurlarıyla oğlunun kabri başına gelen Meliha Akpınar, mezar taşındaki fotoğrafını öperek 'Ben geldim oğlum' diyerek dua etti.

İlçe müftülüğünden gelen bir görevlinin de Kur'an-ı Kerim okuduğu ziyaret için polislere teşekkür eden şehit annesi Meliha Akcan, "Oğlumun şahadetinin onuncu yıldönümü bugün. Koronavirüs tedbirleri nedeniyle sokağa çıkamadığım için oğlumun mezarına gelemiyordum. Bugün yıldönümü olduğu için müracaatta bulundum. Buraya gelmemi sağladığı için İslahiye Kaymakamı, Emniyet Müdürü ve benimle mezarlığa gelen polislere çok teşekkür ederim" dedi.

Şehit annesi, ziyaretin ardından polisler tarafından yeniden evine bırakıldı.