Sokağa çıkma kısıtlaması - Drone - Son Dakika

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla Gaziantep, Şanlıurfa, Malatya, Kahramanmaraş, Adıyaman ve Kilis'te sessizlik hakim oldu.

Gaziantep'te, kentin işlek cadde, sokak ve meydanlarının boş kaldığı görüldü. Güvenlik güçleri, kent genelinde kısıtlamaya yönelik denetim yaptı.

Polis ekipleri, anonslarla vatandaşları kısıtlamaya ilişkin uyardı.

Genelgeyle istisna kapsamında tutulanlar haricinde kimsenin dışarıda olmadığı kentte, yaya ve araç trafiği azaldı.

Kilis

Kilis'te salgınla mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının gün içinde yoğunluğun yaşandığı sokak ve caddelerde sessizlik hakim oldu.

Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ana arterlerde oluşturulan kontrol noktalarında denetim yaptı.

Ekipler, il merkezinde denetim yaparak vatandaşların kurallara uyup uymadığını kontrol etti.

Şanlıurfa

Şanlıurfa'da sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla caddeler ve sokaklarda yaşanan araç ve yaya trafiği yoğunluğu sona erdi.

Güvenlik güçleri, kısıtlama kapsamında meydanlarda, caddelerde ve kentin birçok bölgesinde denetim yaptı.

Polis ekipleri, anonslarla iş yeri sahiplerini ve vatandaşları kısıtlamaya ilişkin uyardı.

Ekipler, durdurdukları araçlarda kimlik ve izin belgesi kontrolleri yaptı.

Malatya

Kentte, İl Emniyet Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, sorumluluk bölgelerinde ana arterler, kavşaklar ile caddelerde denetim yaptı.

Seyir halindeki araçları durduran ekipler, sürücülerin kimlik ile istisnai belgelerini kontrol etti.

Ekipler, salgın tedbirleri kapsamında kapalı olması gereken iş yerlerini de denetledi.

Kahramanmaraş

Kahramanmaraş'ta kısıtlamanın başlamasıyla cadde ve sokaklarda insan ve araç yoğunluğu sona erdi.

Polisler, kısıtlama kapsamında kentin işlek cadde ve sokaklarında denetim yaptı.

Kentte, yaya ve araç trafiğinin azaldığı görüldü.

Adıyaman

Adıyaman'da da kent merkezi sessizliğe büründü.

Atatürk Bulvarı, Sümer Meydanı ve Saat Kulesi'nde polis ekipleri denetim yaptı.

Kentte, yaya ve araç trafiğinin azaldığı görüldü.