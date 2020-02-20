Gaziantep sokak ortasındaki kapkaç kamerada - Son Dakika
Son Dakika Güncel Gaziantep sokak ortasındaki kapkaç kamerada - Son Dakika

Gaziantep sokak ortasındaki kapkaç kamerada

12 dakika önce

Sokak ortasındaki kapkaç kameradaGAZİANTEP'te, bir kadının çantasını alıp, kaçan ve güvenlik kamerası görüntülerinden kimlikleri tespit edilen 2 kapkaççı yakalandı.

Sokak ortasındaki kapkaç kamerada

GAZİANTEP'te, bir kadının çantasını alıp, kaçan ve güvenlik kamerası görüntülerinden kimlikleri tespit edilen 2 kapkaççı yakalandı. Şüphelilerden biri tutuklanırken, diğeri adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Akdere Mahallesi'nde 13 Şubat günü yaşanan olayda, adı açıklanmayan bir kadının çantasını, yanına yaklaşan 2 kişi alıp kaçtı. Kadın peşlerine düştüğü kapkaççıları yakalayamayınca polise gitti. Çalışma başlatan polis, olayın meydana geldiği bölgedeki güvenlik kameralarından 2 şüphelinin kimliklerini belirledi. 2 kapkaççı adreslerine düzenlenen baskınla yakalandı. Sorgularının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden biri tutuklanarak cezaevine konulurken, diğeri adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Gaziantep sokak ortasındaki kapkaç kamerada

Akdere, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 11:10 Kaynak: DHA
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