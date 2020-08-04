Gaziantep sokakları, bayram sonrası yine kalabalık - Son Dakika

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca'nın koronavirüs vakaları ile sağlık durumu ağır hastaların arttığı iller arasında gösterdiği Gaziantep'te bayram sonrası cadde ve sokaklar yeniden kalabalıklaştı. Dışarıda olan çoğu kişinin tedbirlere uymadığı gözlendi.

Sağlık Bakanı Koca'nın Bilim Kurulu toplantısının ardından yaptığı açıklamalarda, günlük koronavirüs vakalarının ve ağır hastaların arttığı iller arasında gösterdiği Gaziantep'te denetimler sürüyor. Polis ve zabıta ekipleri, özellikle kentin kalabalık caddelerinde maske ve sosyal mesafe kurallarına uyulması için denetimler yapıyor. Bayram boyunca daha sakin olan cadde ve sokakların ise bayram sonrası yeniden kalabalıklaşması dikkat çekti. Caddelerde dolaşanların çoğunun sosyal mesafe ve maske kurallarını hiçe saydığı görüldü.Öte yandan Kurban Bayramı boyunca aralıksız olarak denetim yapan polis ekiplerinin 4 günde 11 bin 449 kişiye, koronavirüs tedbirlerini ihlal ettiği gerekçesiyle cezai işlem uyguladığı öğrenildi.