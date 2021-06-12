Gaziantep Spor Lisesi açılışa hazırlanıyor - Son Dakika

Gaziantep Valisi Davut Gül, iki hafta içerisinde yapımı tamamlanması beklenen Gaziantep Spor Lisesi'nin çok sayıda branşta hizmet vereceğini söyledi.

Vali Gül, beraberinde Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, AK Parti Gaziantep milletvekilleri Abdullah Nejat Koçer ve Müslüm Yüksel ile MHP Gaziantep Milletvekili Ali Muhittin Taşdoğan, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu ve Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu ile Şahinbey ilçesinde yapımı süren lisede incelemede bulundu.

Burada konuşan Gül, lisesin iki hafta içerisinde yapımının tamamlanmasının planlandığını söyledi.

Lisede 24 dersliğin yanı sıra pansiyon, çim saha, tenis kortları, kapalı spor salonu, lojman ve antrenman sahalarının bulunacağını ifade eden Gül, "Bu proje Türkiye'nin sayılı projelerinden birisi. Kentteki kulüplere altyapıda sporcuların yetişmesini amaçlıyoruz. Futboldan voleybola ve basketbola kadar kentteki tüm branşlara hizmet edecek." dedi.

Gül, kentin 2021 yılı için Türkiye'nin en büyük eğitim bütçesini aldığını belirterek, şöyle konuştu:

"Bu bütçe 1 milyar 176 milyon lira ve 84 okul programımızdaydı. Adalet Bakanı'mız Abdulhamit Gül ve milletvekillerimizin gayretleriyle ek bir programımız da oldu. Bu ek program ile 25 okul ve 623 derslik de programa dahil edildi. Bu yıl ihaleye çıkacağımız 109 okulumuz var. Geçmiş ile kıyasladığımızda bizim son 5 yılda Gaziantep'te tamamlanan derslik sayımız 6 bin civarında."

"Bu tesisimiz önemli bir açığı giderecektir"

Milletvekili Abdullah Nejat Koçer de kentin spor şehri olma yolunda emin adımlarla ilerlediğini anlatarak, "Spor lisemiz önümüzdeki günlerde açılacak. Gaziantep'e yakışır, güzel bir eser ortaya çıkmış. Eğitim, spor anlamında, bu tesisimiz önemli bir açığı giderecektir." diye konuştu.

Milletvekili Müslüm Yüksel de Gaziantep Spor Lisesi'nde profesyonel ve başarılı sporcuların yetişeceğine inandığını dile getirdi.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri futbol ve basketbol oynadı.