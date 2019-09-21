Gaziantep standına yoğun ilgi

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Ankara Ticaret Odası (ATO) tarafından düzenlenen 2'nci Uluslararası Coğrafi İşaretli Ürünler Zirvesi kapsamında Coğrafi İşaretli Ürünler İhtisas Fuarı'na Gaziantep standı damgasını vurdu.



Türkiye'nin dört bir yanından oda ve borsaların stant açtığı fuar, renkli etkinliklere sahne oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Coğrafi İşaretli Ürünler Fuarı'na katılan Gaziantep Büyükşehir Belediyesi standını ziyaretinde, Belediye Başkanı Fatma Şahin kendisine eşlik etti. Burada Emine Erdoğan'a Türk Bayrağı şekli verilen baklava takdim edildi. Fuarda, Gaziantep'in lahmacundan baklavasına, Kars kaşarından, Malatya kayısısına, Hatay'ın defne sabununa kadar Türkiye'nin farklı ve zengin coğrafyasından ürünleri sergilendi.



19-21 Eylül 2019 tarihleri arasında düzenlenen "Anadolu'dan Dünya'ya" temasıyla bu yıl ikincisi organize edilen Uluslararası Coğrafi İşaretli Ürünler Zirvesi'nde, Gastronomi kenti Gaziantep, Coğrafi İşaret Tescil Belgeli ürünleri sergilendi.



Kültür ve Turizm Daire Başkanı Oya Alpay ile Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanı Ahmet Recep Tekcan'n Gaziantep standına gelen ziyaretçilerle yakından ilgilendi. Yerel ve ulusal ziyaretçilere, kentin eşsiz lezzetlerinden baklava, lahmacun, zeytin böreği ve antepfıstığı ikram edildi. Bu ürünlerin dışında Antep Bulguru, Antep Beyranı, Antep Firiği, Antep Yuvalaması, Antep Kurabiyesi, Antep Meyan Şerbeti, Antep Muskası, Antep peyniri, Antep Şiveydizi, Antep Köy Kahkesi, Antep Fıstık Ezmesi, Antep Kutnusu, Antep Bakır El İşlemeciliği, Oğuzeli Narı, Antep Sedef İşletmeciliği, Antep Yeşil Zeytin Böreği, Nizip Sabunu, Nizip Zeytinyağı, Antep İşi, Antep Katmeri, Antep Kuruluk Patlıcanı ve Antep Tırnaklı Pidesi sergilendi. - GAZİANTEP