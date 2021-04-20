Gaziantep FK'nın hedefi Alanya'dan avantajlı dönmek - Son Dakika

Gaziantep FK'nın hedefi Alanya'dan avantajlı dönmek

20.04.2021 14:15
Gaziantep FK'nın hedefi Alanya'dan avantajlı dönmek, System.String[]

Gaziantep Futbol Kulübü Başkanı Mehmet Büyükekşi, Kasımpaşa karşısında 2-0 geriden gelerek beraberliği yakaladıklarını ve son anlarda da galibiyeti kaçırdıklarını söyledi.

Gaziantep Futbol Kulübü Başkanı Mehmet Büyükekşi, Kasımpaşa karşısında 2-0 geriden gelerek beraberliği yakaladıklarını ve son anlarda da galibiyeti kaçırdıklarını söyledi. Büyükekşi, ligin 36. haftasında oynayacakları zorlu Alanyaspor maçını kazanarak, ilk beş yolunda avantaj yakalamak istediklerini de vurguladı.

Gaziantep Futbol Kulübü Başkanı Mehmet Büyükekşi, Kasımpaşa karşısında 2-0 geriye düşmelerine rağmen önemli bir geri dönüş yaptıklarını ve son dakikalarda 3 puanı kaçıran taraf olduklarını söyledi. Mehmet Büyükekşi, Süper Lig'de ilk beş hedefine kilitlendiklerini ve bu yolda Alanyaspor ile oynayacakları maçın çok önemli olduğunu belirterek, avantaj yakalamak istediklerini dile getirdi.

"Alanyaspor karşısında iyi sonuçla avantajı kapmak istiyoruz"

Mehmet Büyükekşi, Süper Lig'in 36. haftasında deplasmanda oynayacakları Alanyaspor mücadelesinin kendileri için sezonun kırılma anlarından biri olacağını ifade ederek, "Bu sezonun belki de en önemli karşılaşmalarından birini oynayacağız. Rakibimizle birlikte ilk beş sıra için mücadele ediyoruz. Buradan alacağımız bir galibiyetin yanı sıra rakibimizin önümüzdeki haftalarda bay geçeceği haftayı da göz önüne alırsak büyük bir avantaj yakalayacağız. Tekrar ifade etmek istiyorum, takımımız gücünü Türkiye'ye defalarca ispatlamayı başardı. Bu karşılaşmada da elimizden gelenin fazlasını yapmak zorundayız. Alınacak üç puanın bize neler getirebileceğinin farkındayız. Umut ediyorum ki bu sezon birçok kez yaşadığımız hakem hataları bu müsabakada olmaz. Türk futboluna renk katan iki takımın maçı olacak. İnşallah sonunda kazanan Gaziantep olur" dedi.

"Gösterilen mücadele önemliydi"

Kasımpaşa karşısında önemli bir mücadele örneği göstererek maçı 2-0'dan 2-2'ye döndürdüklerini hatırlatan Gaziantep FK Başkanı Mehmet Büyükekşi, "Ligin sonuna yaklaştıkça her maçın önemi daha da artıyor. Artık ligdeki tüm takımlar belki de terlerinin son damlasına kadar savaşıyorlar. Çünkü son yıllarda görülmemiş bir yarış var. Küme düşme hattında, üst sıralarda tüm takımların bir hedefi var. Bu doğrultuda rakibimiz Kasımpaşa için de çok önemli bir maç oynadık. Bizim de ilk beş hedefimiz bulunuyor ve gerçekten bunu başarmayı çok istiyoruz. Nitekim bu karşılaşma da oldukça zorlu geçti. 2-0 yenik duruma düşmemize rağmen oyuncularımızın mücadeleyi bırakmaması hatta beraberliği sağladıktan sonra galibiyeti kaçırdığımızı söyleyebilirim. Elbette iki puan kaybettik ancak bazı maçlarda skorun önüne geçen olaylar vardır. İlk altmış dakikasını bize yakışmayacak bir şekilde atlattıktan sonra özellikle son otuz dakika da üst düzey bir istek gösterdik. Kazanmayı elbette çok istiyorduk ancak böyle senaryo içeren bir karşılaşmadan da puan almak da önemliydi" şeklinde konuştu.

"Hedefimizden asla kopmayacağız"

Sezon başında ilk beş hedefi doğrultusunda yola çıktıklarını ve bunu başaracak güce sahip olduklarını aktaran Mehmet Büyükekşi, "Bu ligdeki en iyi takımlardan olduğumuza gönülden inanıyorum. Her takımı yenebilecek gücümüz var ve bunu defalarca ispatladık. Pandeminin de etkisiyle zorlu bir lig yaşasak da hala ilk beş sıra için ciddi derecede şansımız bulunuyor. Buraya kadar başarılı bir süreç geçirdik ancak artık önemli olan ligi nerede bitirecek olmamız. Hedefimizden asla kopmayacağız ve ligin son düdüğü çalana kadar savaşan bir Gaziantep Futbol Kulübü olacak. Takımımıza da bu konuda gerçekten inanıyoruz, Gaziantep şehrine yakışan bir noktada ligi tamamlayacağımıza inanıyorum" diye konuştu. - GAZİANTEP

Gaziantep FK'nın hedefi Alanya'dan avantajlı dönmek

Spor Toto Süper Lig, Mehmet Büyükekşi, Kasımpaşa, Gaziantep, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Gaziantep FK'nın hedefi Alanya'dan avantajlı dönmek - Son Dakika Spor


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