Gaziantep, Süper Lig'in 38. haftasında yarın MKE Ankaragücü'ne konuk olacak

Gaziantep, Süper Lig'in 38. haftasında yarın deplasmanda MKE Ankaragücü ile karşılaşacak.
Eryaman Stadyumu'nda saat 20.30'da başlayacak mücadeleyi hakem Hüseyin Göçek yönetecek.
Ligde 51 puanla 8. sırada bulunan kırmızı-siyahlılar, son haftalardaki kötü gidişine son vermek istiyor. Son 4 haftada sadece 1 puan alabilen Gaziantep, ilk 5 hedefi doğrultusunda yarınki maçı kazanmayı hedefliyor.
Gaziantep ekibinde, MKE Ankaragücü maçı öncesinde sakatlığı süren Kana Bıyık dışında eksiği bulunmuyor.
Kaynak: AA
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