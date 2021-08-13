Gaziantep, Süper Lig'in ilk haftasındaki Fatih Karagümrük maçına hazır

Kulüpten yapılan açıklamaya göre teknik direktör Erol Bulut yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman, yaklaşık 1 saat sürdü.

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