Son Dakika Haberleri: Gaziantep şüpheli çanta fünye ile patlatıldı
Son Dakika Güncel Gaziantep şüpheli çanta fünye ile patlatıldı

Gaziantep şüpheli çanta fünye ile patlatıldı

6 saat önce

Şüpheli çanta fünye ile patlatıldıGaziantep'te, boş arazide bulunan şüpheli çanta, bomba imha uzmanı tarafından kontrollü olarak patlatılarak imha edildi.

Şüpheli çanta fünye ile patlatıldı

Gaziantep'te, boş arazide bulunan şüpheli çanta, bomba imha uzmanı tarafından kontrollü olarak patlatılarak imha edildi.

Sani Konukoğlu Bulvarı'ndaki boş arazide şüpheli bir çanta gören vatandaşlar, polise haber verdi. Olay yerine gelen polis, çevrede güvenlik önlemi aldı. Sağlık ve itfaiye ekipleri de olay yerinde hazır bekletilirken, bulvarda trafik tek şeritten sağlandı. Gelen bomba uzmanı, şüpheli çantayı, fünye ile kontrollü olarak patlattı. Çanta incelenmek üzere emniyete götürüldü.

Gaziantep şüpheli çanta fünye ile patlatıldı

Gaziantep, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.11.2019 03:08 Kaynak: DHA
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