Gaziantep Suriye Sınırına Askeri Sevkiyat
1 saat önce
Türkiye'nin çeşitli kentlerinden Suriye sınırındaki askeri birliklere takviye amaçlı gönderilen tank ve obüslerin bulunduğu yaklaşık 20 araçlık konvoy, Gaziantep'e ulaştı.
Türkiye
'nin çeşitli kentlerinden Suriye
sınırındaki askeri birliklere takviye amaçlı gönderilen tank ve obüslerin bulunduğu yaklaşık 20 araçlık konvoy, Gaziantep
'e ulaştı. Hatay
ve çevre illerden yola çıkan tank ve obüsleri taşıyan TIR'ların bulunduğu, yaklaşık 20 araçlık konvoy, geniş güvenlik önlemleri altında Gaziantep'e ulaştı. Konvoy, ardından Şanlıurfa
'ya doğru yola çıktı. TIR'larla taşınan tank ve obüslerin, Suriye sınırındaki askeri birliklerde takviye olarak konuşlandırılacağı öğrenildi.
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Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 07:46 Kaynak: DHA
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