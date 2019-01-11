Gaziantep Suriye Sınırına Askeri Sevkiyat
1 saat önce
Kocaeli'nin Derince ilçesindeki birlikten Suriye sınırına sevk edilen zırhlı araçlar, demir yoluyla Gaziantep'in İslahiye ilçesine ulaştı.
Kocaeli
'nin Derince
ilçesindeki birlikten Suriye
sınırına sevk edilen zırhlı araçlar, demir yoluyla Gaziantep
'in İslahiye
ilçesine ulaştı.
Derince'den sevk edilen aralarında tankların da bulunduğu 19 vagondan oluşan konvoy, akşam saatlerinde demir yoluyla Gaziantep'in İslahiye ilçesine bağlı Fevzipaşa
Garı'na ulaştı. Burada verilen molanın ardından askeri personellerin refakat ettiği konvoy, Suriye sınırındaki bölgelere sevk edildi.
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Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 09:05 Kaynak: DHA
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