Son Dakika Haberleri: Gaziantep Suriye Sınırına Askeri Sevkiyat Sürüyor

Gaziantep Suriye Sınırına Askeri Sevkiyat Sürüyor

24 dakika önce

Hatay'dan Suriye'deki birliklere takviye amaçlı gönderilen fırtına obüslerinin bulunduğu konvoy, Gaziantep'in İslahiye ilçesine ulaştı.

Hatay'dan Suriye'deki birliklere takviye amaçlı gönderilen fırtına obüslerinin bulunduğu konvoy, Gaziantep'in İslahiye ilçesine ulaştı.

Hatay'dan yola çıkan çok sayıda fırtına obüsünü taşıyan askeri konvoy, akşam saatlerinde İslahiye'ye ulaştı. Geniş güvenlik önlemleri altında ilerleyen konvoy, çevreyolundan Gaziantep istikametine yöneldi. Konvoyun Karkamış'tan Suriye'nin Cerablus ilçesine gideceği bildirildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.12.2018 12:52 Kaynak: DHA

Hatay, Suriye, Gaziantep, Güncel
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