Gaziantep Suriye Sınırına Askeri Sevkiyat Sürüyor
1 saat önce
Suriye sınırına askeri sevkiyat sürüyorHATAY'dan Suriye'deki birliklere takviye amaçlı gönderilen zırhlı araç, tanker ve malzeme taşıyan kamyonların bulunduğu askeri konvoy, Gaziantep'in İslahiye ilçesine ulaştı.
Suriye
sınırına askeri sevkiyat sürüyor
HATAY'dan Suriye'deki birliklere takviye amaçlı gönderilen zırhlı araç, tanker ve malzeme taşıyan kamyonların bulunduğu askeri konvoy, Gaziantep
'in İslahiye
ilçesine ulaştı. Hatay
'dan yola çıkan zırhlı araç, tanker ve malzeme taşıyan askeri araçlardan oluşan konvoy, akşam saatlerinde İslahiye'ye ulaştı. Geniş güvenlik önlemleri altında ilerleyen konvoy, Gaziantep istikametine hareket etti.
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Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 07:05 Kaynak: DHA
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