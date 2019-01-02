Son Dakika Haberleri: Gaziantep Suriye Sınırına Askeri Sevkiyat Sürüyor

Gaziantep Suriye Sınırına Askeri Sevkiyat Sürüyor

1 saat önce

Suriye sınırına askeri sevkiyat sürüyorHATAY'dan Suriye'deki birliklere takviye amaçlı gönderilen zırhlı araç, tanker ve malzeme taşıyan kamyonların bulunduğu askeri konvoy, Gaziantep'in İslahiye ilçesine ulaştı.

Suriye sınırına askeri sevkiyat sürüyor

HATAY'dan Suriye'deki birliklere takviye amaçlı gönderilen zırhlı araç, tanker ve malzeme taşıyan kamyonların bulunduğu askeri konvoy, Gaziantep'in İslahiye ilçesine ulaştı.

Hatay'dan yola çıkan zırhlı araç, tanker ve malzeme taşıyan askeri araçlardan oluşan konvoy, akşam saatlerinde İslahiye'ye ulaştı. Geniş güvenlik önlemleri altında ilerleyen konvoy, Gaziantep istikametine hareket etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 07:05 Kaynak: DHA

Islahiye, Suriye, Gaziantep, Güncel
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