Son Dakika Haberleri: Gaziantep suriye sınırına askeri sevkiyat sürüyor
Son Dakika Güncel Gaziantep suriye sınırına askeri sevkiyat sürüyor

Gaziantep suriye sınırına askeri sevkiyat sürüyor

2 saat önce

Suriye sınırına askeri sevkiyat sürüyorGaziantep 5'inci Zırhlı Tugay Komutanlığı'ndan Şanlıurfa'daki sınır birliklerine konuşlandırılmak üzere zırhlı araç, mühimmat ve yaşam malzemesi taşıyan TIR'lardan oluşan yaklaşık 120 araçlık askeri konvoy yola çıktı.

Suriye sınırına askeri sevkiyat sürüyor

Gaziantep 5'inci Zırhlı Tugay Komutanlığı'ndan Şanlıurfa'daki sınır birliklerine konuşlandırılmak üzere zırhlı araç, mühimmat ve yaşam malzemesi taşıyan TIR'lardan oluşan yaklaşık 120 araçlık askeri konvoy yola çıktı.

Türkiye'nin Fırat'ın doğusuna gerçekleştireceği operasyon için sınır birliklerine yapılan askeri sevkiyat devam ediyor. Gaziantep 5'inci Zırhlı Tugay Komutanlığı'ndan zırhlı araç ile mühimmat ve yaşam malzemesi taşıyan TIR'lardan oluşan yaklaşık 120 araçlık konvoy, Şanlıurfa'ya gitmek üzere yola çıktı. Konvoydaki araçların, Akçakale ve Ceylanpınar sınırındaki askeri birliklere konuşlanacağı ve sınır ötesi harekatta Suriye'ye geçeceği öğrenildi.

Gaziantep suriye sınırına askeri sevkiyat sürüyor

Şanlıurfa, Gaziantep, Suriye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 03:54 Kaynak: DHA
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