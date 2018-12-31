Gaziantep Suriye Sınırına 'Çnra' Sevkiyatı

Suriye sınırına 'ÇNRA' sevkiyatıHatay'dan Suriye'deki birliklere takviye amaçlı gönderilen Çok Namlulu Roketatar (ÇNRA) sistemleri ile askeri malzeme taşıyan konvoy Gaziantep'in İslahiye ilçesine ulaştı.

Suriye sınırına 'ÇNRA' sevkiyatı



Hatay'dan Suriye'deki birliklere takviye amaçlı gönderilen Çok Namlulu Roketatar (ÇNRA) sistemleri ile askeri malzeme taşıyan konvoy Gaziantep'in İslahiye ilçesine ulaştı.



Hatay'dan yola çıkan çok sayıda ÇNRA ile askeri malzeme ve mühimmat taşıyan sivil ve askeri araçlardan oluşan konvoy, öğle saatlerinde İslahiye'ye ulaştı. Geniş güvenlik önlemleri altında ilerleyen konvoy, çevreyolundan Şanlıurfa yönüne hareket etti.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

İbrahim Kalın'dan ABD'li Senatör Graham'ın Suriye'den Çekilme Açıklamasına Sert Tepki

Kendilerine Polis Süsü Veren Hırsızlar, 2,5 Milyon Doları Çalarak Kayıplara Karıştı

Milli Piyango 2019 Yılbaşı Çekilişi Başladı

Yeni Zelanda, 2019'u Karşılayan İlk Ülke Oldu