Son Dakika › Güncel › Gaziantep suriye sınırına obüs ve tank sevkiyatı - Son Dakika
Gaziantep suriye sınırına obüs ve tank sevkiyatı
6 saat önce
Suriye sınırına obüs ve tank sevkiyatıTÜRKİYE'nin çeşitli illerindeki birliklerden sevk edilen obüs ve tankları taşıyan TIR'lardan oluşan askeri konvoy, Gaziantep'in İslahiye ilçesine ulaştı.
Haber Yayın Tarihi: 01.02.2020 04:50 Kaynak: DHA
Suriye sınırına obüs ve tank sevkiyatı
TÜRKİYE'nin çeşitli illerindeki birliklerden sevk edilen obüs ve tankları taşıyan TIR'lardan oluşan askeri konvoy, Gaziantep'in İslahiye ilçesine ulaştı.
Farklı kentlerdeki birliklerden sınıra sevk edilen obüs ve tanklar, TIR'larla polis eskortu eşliğinde öğle saatlerinde İslahiye'ye ulaştı. Konvoy, polislerin eşliğinde ilçeden geçtikten sonra Hatay yönüne gitti. Askeri araçların, Hatay'da bulunan sınır kapısından geçiş yaparak Suriye'deki üs bölgelerine konuşlandırılacağı belirtildi.
Son Dakika PKK'lı terörist "piyon olarak kullanıldıklarını anlayınca" teslim olmuş İstanbul'da köprü altına sıkışan tır nedeniyle uzun araç kuyrukları oluştu Cüzdanını otobüste düşürdü, şoförün cevabıyla şok oldu Arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartıştığı kardeşini av tüfeğiyle öldüren şahıs yakalandı