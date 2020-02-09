Gaziantep suriye sınırına tank sevkiyatı - Son Dakika
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Gaziantep suriye sınırına tank sevkiyatı

37 dakika önce

Suriye sınırına tank sevkiyatıTÜRKİYE'nin çeşitli illerindeki birliklerden sevk edilen tankların taşındığı askeri konvoy Gaziantep'in İslahiye İlçesine ulaştı.

Suriye sınırına tank sevkiyatı

TÜRKİYE'nin çeşitli illerindeki birliklerden sevk edilen tankların taşındığı askeri konvoy Gaziantep'in İslahiye İlçesine ulaştı.

Farklı kentlerdeki askeri birliklerden sınıra sevk edilen tankları taşıyan TIR'lar, askeri malzeme ve personel taşıyan araçlardan oluşan konvoy, güvenlik önlemleri arasında İslahiye'ye ulaştı. Konvoy İslahiye- Hassa karayolundan Hatay yönüne devam etti. Konvoydaki tankların Cilvegözü Sınır Kapısından geçtikten sonra Suriye'deki üs bölgelerinde konuşlandırılacağı öğrenildi.

Gaziantep suriye sınırına tank sevkiyatı

Gaziantep, Suriye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.02.2020 11:38 Kaynak: DHA
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