Gaziantep suriye'ye asker sevkiyatı - Son Dakika

Suriye'de konuşlandırılmak üzere çeşitli illerden sevk edilen zırhlı iş makineleri ve mühimmat taşıyan askeri araçlardan oluşan konvoy sınırdan geçti. Askeri unsurların Suriye'de ihtiyaç duyulan bölgelere konuşlandırılacağı öğrenildi.

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Suriye sınırına askeri sevkiyat sürüyor! Obüs, tank, mühimmat ve zırhlı iş makineleri sevk edildi

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