Gaziantep suriye'ye askeri araç sevkiyatı - Son Dakika

Gaziantep suriye'ye askeri araç sevkiyatı
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Suriye'ye askeri araç sevkiyatıTÜRKİYE'nin çeşitli illerindeki birliklerden sevk edilen askeri araçlar ile personelleri taşıyan konvoy Gaziantep'in İslahiye ilçesine ulaştı.
Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 06:58 Kaynak: DHA
Suriye'ye askeri araç sevkiyatı
TÜRKİYE'nin çeşitli illerindeki birliklerden sevk edilen askeri araçlar ile personelleri taşıyan konvoy Gaziantep'in İslahiye ilçesine ulaştı.
Farklı kentlerdeki askeri birliklerden sınıra sevk edilen askeri araçlar ile askeri personelleri taşıyan otobüslerden oluşan konvoy, güvenlik önlemleri altında İslahiye- Hassa karayolundan geçerek Hatay yönüne hareket etti. Askeri konvoyun Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan geçerek Suriye'deki üs bölgelerinde konuşlandırılacağı öğrenildi.
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