Gaziantep suriye'ye askeri sevkiyatı - Son Dakika

Gaziantep suriye'ye askeri sevkiyatı
12 dakika önce
Suriye'ye askeri sevkiyatı (2)SEVKİYAT DEVAM EDİYORBahar Kalkanı Harekatı'na destek amacıyla sevk edilen zırhlı araçların oluşturduğu konvoy, akşam saatlerinde güvenlik önlemleri eşliğinde Hatay yönüne gitti.
Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 08:01 Kaynak: DHA
Suriye'ye askeri sevkiyatı (2)
SEVKİYAT DEVAM EDİYOR
Bahar Kalkanı Harekatı'na destek amacıyla sevk edilen zırhlı araçların oluşturduğu konvoy, akşam saatlerinde güvenlik önlemleri eşliğinde Hatay yönüne gitti.
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