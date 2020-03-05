Gaziantep suriye'ye askeri sevkiyatı - Son Dakika
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Gaziantep suriye'ye askeri sevkiyatı

12 dakika önce

Suriye'ye askeri sevkiyatı (2)SEVKİYAT DEVAM EDİYORBahar Kalkanı Harekatı'na destek amacıyla sevk edilen zırhlı araçların oluşturduğu konvoy, akşam saatlerinde güvenlik önlemleri eşliğinde Hatay yönüne gitti.

Suriye'ye askeri sevkiyatı (2)

SEVKİYAT DEVAM EDİYOR

Bahar Kalkanı Harekatı'na destek amacıyla sevk edilen zırhlı araçların oluşturduğu konvoy, akşam saatlerinde güvenlik önlemleri eşliğinde Hatay yönüne gitti.

Gaziantep suriye'ye askeri sevkiyatı

Bahar Kalkanı Harekatı, Suriye, Hatay, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 08:01 Kaynak: DHA
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