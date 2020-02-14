Gaziantep suriye'ye tank sevkiyatı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Gaziantep suriye'ye tank sevkiyatı - Son Dakika

Gaziantep suriye'ye tank sevkiyatı

6 saat önce

Suriye'ye tank sevkiyatı (3)SEVKİYAT GÜN BOYU SÜRDÜSuriye'deki üs bölgelerinde konuşlandırılmak üzere Türkiye'nin çeşitli illerindeki birliklerden çıkan obüslerin sevkiyatı sürüyor.

Suriye'ye tank sevkiyatı (3)

SEVKİYAT GÜN BOYU SÜRDÜ

Suriye'deki üs bölgelerinde konuşlandırılmak üzere Türkiye'nin çeşitli illerindeki birliklerden çıkan obüslerin sevkiyatı sürüyor. Obüsleri taşıyan TIR'ların oluşturduğu konvoy geniş güvenlik önlemleri altında sınırdan geçip, Suriye'deki üs bölgelerinde konuşlandırılacak.

Gaziantep suriye'ye tank sevkiyatı

Türkiye, Suriye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 08:15 Kaynak: DHA
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