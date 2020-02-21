Gaziantep suriye'ye tank sevkiyatı - Son Dakika
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Gaziantep suriye'ye tank sevkiyatı

7 saat önce

Suriye'ye tank sevkiyatı (2)SEVKİYAT GECE DE SÜRDÜKayseri Komando Tugay Komutanlığı'nda görevli komandoların bulunduğu otobüsler ile farklı kentlerdeki askeri birliklerden sevk edilen askeri unsurlar, geniş güvenlik önlemleri altında sınırdan geçti.

Suriye'ye tank sevkiyatı (2)

SEVKİYAT GECE DE SÜRDÜ

Kayseri Komando Tugay Komutanlığı'nda görevli komandoların bulunduğu otobüsler ile farklı kentlerdeki askeri birliklerden sevk edilen askeri unsurlar, geniş güvenlik önlemleri altında sınırdan geçti. Askeri unsurların Suriye'deki üs bölgelerinde konuşlandırılacağı öğrenildi.

Gaziantep suriye'ye tank sevkiyatı

Komando, Suriye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 09:15 Kaynak: DHA
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