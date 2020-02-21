Gaziantep suriye'ye tank sevkiyatı - Son Dakika

Gaziantep suriye'ye tank sevkiyatı
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Suriye'ye tank sevkiyatı (2)SEVKİYAT GECE DE SÜRDÜKayseri Komando Tugay Komutanlığı'nda görevli komandoların bulunduğu otobüsler ile farklı kentlerdeki askeri birliklerden sevk edilen askeri unsurlar, geniş güvenlik önlemleri altında sınırdan geçti.
Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 09:15 Kaynak: DHA
Suriye'ye tank sevkiyatı (2)
SEVKİYAT GECE DE SÜRDÜ
Kayseri Komando Tugay Komutanlığı'nda görevli komandoların bulunduğu otobüsler ile farklı kentlerdeki askeri birliklerden sevk edilen askeri unsurlar, geniş güvenlik önlemleri altında sınırdan geçti. Askeri unsurların Suriye'deki üs bölgelerinde konuşlandırılacağı öğrenildi.
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