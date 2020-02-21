Gaziantep suriye'ye tank sevkiyatı - Son Dakika

Gaziantep suriye'ye tank sevkiyatı
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Suriye'ye tank sevkiyatıTÜRKİYE'nin çeşitli illerindeki birliklerden sevk edilen tankların taşındığı TIR'lardan oluşan askeri konvoy, Gaziantep'in İslahiye ilçesine ulaştı.
Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 12:16 Kaynak: DHA
Suriye'ye tank sevkiyatı
TÜRKİYE'nin çeşitli illerindeki birliklerden sevk edilen tankların taşındığı TIR'lardan oluşan askeri konvoy, Gaziantep'in İslahiye ilçesine ulaştı.
Farklı kentlerdeki askeri birliklerden sınıra sevk edilen tankların taşındığı TIR'lardan oluşan konvoy, güvenlik önlemleri eşliğinde İslahiye'ye ulaştı. İslahiye- Hassa yolunda Hatay yönünde ilerleyen konvoydaki tankların, Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan geçirilerek, Suriye'deki üs bölgelerinde konuşlandırılacağı öğrenildi.
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