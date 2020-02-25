Gaziantep suriye'ye tank sevkiyatı - Son Dakika
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Gaziantep suriye'ye tank sevkiyatı

6 saat önce

Suriye'ye tank sevkiyatıTÜRKİYE'nin çeşitli illerindeki birliklerden Suriye'nin İdlib bölgesine sevk edilen tanklardan oluşan konvoy, Gaziantep'in İslahiye ilçesine ulaştı.

Suriye'ye tank sevkiyatı

TÜRKİYE'nin çeşitli illerindeki birliklerden Suriye'nin İdlib bölgesine sevk edilen tanklardan oluşan konvoy, Gaziantep'in İslahiye ilçesine ulaştı.

Farklı kentlerdeki askeri birliklerden sınıra sevk edilen tankların taşındığı TIR'lardan oluşan konvoy, güvenlik önlemleri eşliğinde İslahiye'ye ulaştı. İslahiye- Hassa yolundan Hatay yönüne giden konvoydaki tankların, Suriye'nin İdlib kentindeki üs bölgelerinde konuşlandırılacağı öğrenildi.

Gaziantep suriye'ye tank sevkiyatı

Gaziantep, Suriye, İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 03:02 Kaynak: DHA
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