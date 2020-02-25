Gaziantep suriye'ye tank sevkiyatı - Son Dakika

Gaziantep suriye'ye tank sevkiyatı
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Suriye'ye tank sevkiyatıTÜRKİYE'nin çeşitli illerindeki birliklerden Suriye'nin İdlib bölgesine sevk edilen tanklardan oluşan konvoy, Gaziantep'in İslahiye ilçesine ulaştı.
Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 03:02 Kaynak: DHA
Suriye'ye tank sevkiyatı
TÜRKİYE'nin çeşitli illerindeki birliklerden Suriye'nin İdlib bölgesine sevk edilen tanklardan oluşan konvoy, Gaziantep'in İslahiye ilçesine ulaştı.
Farklı kentlerdeki askeri birliklerden sınıra sevk edilen tankların taşındığı TIR'lardan oluşan konvoy, güvenlik önlemleri eşliğinde İslahiye'ye ulaştı. İslahiye- Hassa yolundan Hatay yönüne giden konvoydaki tankların, Suriye'nin İdlib kentindeki üs bölgelerinde konuşlandırılacağı öğrenildi.
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