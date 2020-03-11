GAZİANTEP Suriye'ye zırhlı araç sevkiyatı - Son Dakika

GAZİANTEP Suriye'ye zırhlı araç sevkiyatı
16 dakika önce
Suriye'ye zırhlı araç sevkiyatıTÜRKİYE'nin çeşitli illerindeki birliklerden Bahar Kalkanı Harekatına destek amacıyla sevk edilen zırhlı araçlardan oluşan konvoy, Gaziantep'in İslahiye ilçesine ulaştı.
Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 10:47 Kaynak: DHA
Suriye'ye zırhlı araç sevkiyatı
TÜRKİYE'nin çeşitli illerindeki birliklerden Bahar Kalkanı Harekatına destek amacıyla sevk edilen zırhlı araçlardan oluşan konvoy, Gaziantep'in İslahiye ilçesine ulaştı.
Farklı kentlerdeki askeri birliklerden ateşkesin ardından Bahar Kalkanı Harekatına destek amaçlı sınıra sevk edilen araçlardan oluşan askeri konvoy, güvenlik önlemleri arasında Hatay yönüne hareket etti. Konvoydaki araçların Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan geçerek Suriye'nin İdlib kentinde bulunan TSK'nın üs bölgelerinde konuşlandırılacağı öğrenildi
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