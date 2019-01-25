Son Dakika Haberleri: Gaziantep Suriyeli Aile Evlerinde Saldırıya Uğradı 1 Çocuk Öldü, Anne ve 2 Çocuğu Ağır Yaralı

Gaziantep Suriyeli Aile Evlerinde Saldırıya Uğradı 1 Çocuk Öldü, Anne ve 2 Çocuğu Ağır Yaralı

20 dakika önce

Gaziantep Suriyeli aile evlerinde saldırıya uğradı 1 çocuk öldü, anne ve 2 çocuğu ağır yaralı(Tür: Yurt)

Gaziantep Suriyeli aile evlerinde saldırıya uğradı 1 çocuk öldü, anne ve 2 çocuğu ağır yaralı

(Tür: Yurt)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 05:50 Kaynak: DHA

Gaziantep, Güncel
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