Gaziantep Suriyeli Aile Evlerinde Saldırıya Uğradı 1 Çocuk Öldü, Anne ve 2 Çocuğu Ağır Yaralı
20 dakika önce
Gaziantep Suriyeli aile evlerinde saldırıya uğradı 1 çocuk öldü, anne ve 2 çocuğu ağır yaralı(Tür: Yurt)
Gaziantep Suriyeli aile evlerinde saldırıya uğradı 1 çocuk öldü, anne ve 2 çocuğu ağır yaralı
(Tür: Yurt)
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Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 05:50 Kaynak: DHA
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