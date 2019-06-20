GAZİANTEP Suriyeli çocuklar atlarla eğlendi
1 saat önce
Suriyeli çocuklar atlarla eğlendiTÜRKİYE Jokey Kulübü (TJK), 20 Haziran Dünya Mülteciler Günü'nde Gaziantep'in Nizip ilçesinde gerçekleştirdiği Pony Club aktivitesi ile ülkesindeki savaştan kaçarak konteyner kentte barınan Suriyeli çocukları atlarla buluşturdu.
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 05:26 Kaynak: DHA
Suriyeli çocuklar atlarla eğlendi
TÜRKİYE Jokey Kulübü (TJK), 20 Haziran Dünya Mülteciler Günü'nde Gaziantep
'in Nizip
ilçesinde gerçekleştirdiği Pony Club aktivitesi ile ülkesindeki savaştan kaçarak konteyner kentte barınan Suriyeli çocukları atlarla buluşturdu.
Çocuk yaşta at sevgisini geliştirmek amacıyla TJK tarafından 2014 yılında başlatılan ve çocukların atlarla buluşmasını sağlayan 'sosyal sorumluluk projesini bu kez, Suriyeli çocuklar için düzenledi.
Nizip ilçesinde gerçekleştirilen etkinlik kapsamında Suriyeli çocuklar, atlarla psikolojik terapi ile keyifli vakit geçirdiler. Ailelerin de hazır bulunduğu etkinlikte jokeylar tarafından özenle atlara bindirilen çocuklar parkurda dolaştı. Çocuklar daha sonra kendileri için oluşturulan oyun alanlarında gönüllerince eğlenen eğlenme fırsatı buldu.
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