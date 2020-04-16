GAZİANTEP SURİYELİ SAĞLIKÇILAR KORONAVİRÜS İÇİN GÖNÜLLÜ OLDU - Son Dakika

KORONAVİRÜS tedbirleri kapsamında Gaziantep'te yapılan denetimlere Suriyeli doktorlar gönüllü olarak katılıyor. Valilikten izin alan doktorlar oluşturulan denetim istasyonlarında kente giriş-çıkış yapan araçlardaki sürücü ve yolcuların ateşlerini ölçüyor.

Kentte koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında oluşturulan denetimlere katılmak isteyen Suriyeli doktorlar yaklaşık 2 hafta önce Gaziantep Valiliği'ne müracaat ederek izin aldı. Sağlık görevlilerini en çok ihtiyaç duyulan salgın zamanında gönüllü olarak denetimlere katılan doktorlar kente giriş- çıkışların yoğun olduğu otoyol gişelerinde oluşturulan denetim istasyonlarında giydikleri koruyucu kıyafetlerle araçlardaki sürücü ve yolcuların ateşlerini ölçmeye başladı.

'BİZE KUCAK AÇAN ÜLKEYE YARDIM ETMEK İSTEDİK'

Koronavirüs salgınıyla Türk doktorlarla birlikte mücadele eden Suriyeli doktor Kerim Tahir, yaklaşık 8 yıl önce ülkesinde çıkan savaş nedeni ile yaşadığı İdlib'i geride bırakarak Türkiye'ye sığındığını söyledi. Denetimlere katılmak için izin aldığını ifade eden Tahir şöyle devam etti:

"Ben Suriyeli bir sağlık çalışanı doktorum. 8 yıl önce İdlib'den ayrılıp Türkiye'ye geldik. Türkiye bize kucak açtı. Bizde vefamızı göstermek için bu denetimlere katılıyoruz. Şu an için hiçbir sıkıntımız yok. Bize yardım eden ülkeye bizde yardım etmek istedik. Valilik bize gönüllü olur musunuz? diye sordu. Bizlerde başvuru yaparak gönüllü olduk. Buraya gelenlerin ateşlerini ölçüyoruz."

Denetimlerden memnun olduklarını söyleyen vatandaşlar ise Suriyeli doktorların gönüllü olmasını memnuniyetle karşıladıklarını söyledi. Meselenin insani bir durum olduğunu ifade eden sürücüler verdikleri destek için Suriyeli doktorlara teşekkür etti.