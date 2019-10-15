Son Dakika Haberleri: Gaziantep SYDV ve hayırsever işbirliği çocuklarımızın yüzünü güldürdü
Son Dakika Güncel Gaziantep SYDV ve hayırsever işbirliği çocuklarımızın yüzünü güldürdü

Gaziantep SYDV ve hayırsever işbirliği çocuklarımızın yüzünü güldürdü

1 saat önce

Gaziantep Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ile hayırsever işbirliğinde ihtiyaç sahibi tüm çocuklara ayakkabı dağıtıldı.

Gaziantep SYDV ve hayırsever işbirliği çocuklarımızın yüzünü güldürdü, System.String[]

Valilik makamında gerçekleşen protokol imza töreninde açıklama yapan Vali Gül, hayırsever Erdemsoft şirketi sahipleri Ercan ve Mehmet Göğüş'ün SYDV aracılığı ile Gaziantep'in 8 ilçesindeki ihtiyaç sahibi 40.500 çocuğun ayakkabı ihtiyacını karşıladıklarını söyledi.

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'nda kayıtlı 40.500 öğrencinin hayırsever desteğiyle yüzlerinin güldüğünü aktaran Gül, yapılan yardımlarda gerekli hassasiyetin gösterilerek çocukların rencide edilmediğini belirtti. Hayırseverlere anlamlı bağışları için teşekkür eden Gül, helalinden bol kazançlar dileyerek isteyen hayırseverlerin SYDV aracılığı ile yardım yapabileceğini vurguladı.

Hayırseverler Ercan Göğüş ve Mehmet Yasav ise böylesi güzel organizasyonları gündeme getirerek hayır işine vesile olan Vali Gül ve SYDV ekibine teşekkür etti.

Açıklamalar sonrasında Vali Gül ile hayırsever Göğüş arasında çocukların yüzünü güldürecek yardım protokolünün imzaları atıldı.

İmza töreninin ardından 8 ilçeden gelen okul müdürlerine Gül ve Göğüş tarafından temsili olarak ayakkabılar teslim edildi.

Gaziantep, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 09:08 Kaynak: Bültenler
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Cumhurbaşkanı erdoğan: ab ve dünya, türkiye'yi desteklemelidir
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ülkelere Barış Pınarı Harekatı çıkışı: Ya ülkemizin çabalarına destek olacaklar ya da sığınmacıları kabul edecekler Meral Akşener, parti grubundaki konuşmasında asker selamı verdi Alman Bild gazetesi A Milli Takım'ın asker selamına Nazi benzetmesi yaptı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.10.2019 10:59:13. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Gaziantep SYDV ve hayırsever işbirliği çocuklarımızın yüzünü güldürdü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]