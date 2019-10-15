Son Dakika Haberleri: Gaziantep SYDV ve hayırsever işbirliği çocukların yüzünü güldürdü
Son Dakika Güncel Gaziantep SYDV ve hayırsever işbirliği çocukların yüzünü güldürdü

Gaziantep SYDV ve hayırsever işbirliği çocukların yüzünü güldürdü

1 saat önce

Gaziantep Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV), hayırsever işbirliğinde ihtiyaç sahibi çocuklara ayakkabı dağıttı.

Gaziantep SYDV ve hayırsever işbirliği çocukların yüzünü güldürdü, System.String[]

Gaziantep Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV), hayırsever işbirliğinde ihtiyaç sahibi çocuklara ayakkabı dağıttı.

Valilik makamında gerçekleşen protokol imza töreninde açıklama yapan Vali Davut Gül, hayırsever Erdemsoft şirketi sahipleri Ercan ve Mehmet Göğüş'ün SYDV aracılığıyla Gaziantep'in 8 ilçesindeki ihtiyaç sahibi 40 bin 500 çocuğun ayakkabı ihtiyacını karşıladıklarını söyledi.

SYDV'ye kayıtlı 40 bin 500 öğrencinin hayırsever desteğiyle yüzlerinin güldüğünü ifade eden Gül, yapılan yardımlarda gerekli hassasiyetin gösterilerek çocukların rencide edilmediğini belirtti.

Hayırseverlere anlamlı bağışları için teşekkür eden Gül, helalinden bol kazançlar dileyerek isteyen hayırseverlerin SYDV aracılığı ile yardım yapabileceğini kaydetti.

Hayırseverler Ercan Göğüş ve Mehmet Yasav ise böylesi güzel organizasyonları gündeme getirerek hayır işine vesile olan Vali Gül ve SYDV ekibine teşekkür etti.

Açıklamalar sonrasında Vali Gül ile hayırsever Göğüş arasında çocukların yüzünü güldürecek yardım protokolünün imzaları atıldı.

İmza töreninin ardından 8 ilçeden gelen okul müdürlerine Gül ve Göğüş tarafından temsili olarak ayakkabılar teslim edildi.

Gaziantep, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 10:46 Kaynak: AA
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