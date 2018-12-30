Son Dakika Haberleri: Gaziantep't Karla Mücadele

Gaziantep't Karla Mücadele

47 dakika önce

Gaziantep'te karla mücadele Büyükşehir belediyesine ait toplam 119 araç ve 410 personel ile sürdürülüyor.

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Gaziantep'te karla mücadele Büyükşehir belediyesine ait toplam 119 araç ve 410 personel ile sürdürülüyor.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'ne ait karla mücadele ekipleri kent genelinde kar temizleme çalışmaları yürütüyor. Kapanan yollar açılırken, buzlanmaya karşı ise yollara tuz dökülüyor. Ekipler yolda kalanların da yardımına yetişiyor.

Yaklaşık 6 bin tuz stoku bulunan Büyükşehir Belediyesi 25 tuz robotu,25 kar küreme aracı, 16 greyder, 13 loder, 20 bekoloder, 20 kamyonet olmak üzere toplam 119 araç ve 410 personel ile kar temizleme çalışmaları yürütüyor. - GAZİANTEP

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.12.2018 06:59 Kaynak: İHA

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Gaziantep, Güncel
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