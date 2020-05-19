Gaziantep'ta koronavirüs tedbirleri - Son Dakika

Gaziantep, sokağa çıkma kısıtlamasına aykırı davrandığı gerekçesiyle 8 bin 25 kişiye idari para cezası kesildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı kentte, geride kalan 3 günde kısıtlamaya uymadığı gerekçesiyle 8 bin 25 kişiye idari para cezası kesildi.

Kısıtlamaya uymayan 19 iş yerine ise idari yaptırım uygulandı.

Araban Kaymakamı Abdulhamit Mutlu ise ilçe halkının Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma kısıtlamasına uyulması çağrısında bulundu.

Mutlu, yayınladığı mesajında, her şeyin başında sağlığın geldiğini belirtti.

Sevdiklerimiz için herkesin evinde kalması gerektiğini aktaran Mutlu, "Hastalığı bulaştıracağımız bir sevdiğimiz bir sonraki bayram aramızda olmayabilir. Bu bayramda ilçemizde dışarıdan gelmeyi düşünen ve sevdiklerini özleyenler bu hassasiyetle düşünerek biraz sabretsinler. Yeni uygulama noktaları kurarak giriş çıkışlarımızı tamamen kontrol altında tutacağız." ifadesini kullandı.