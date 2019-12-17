Gaziantep'ta otomobilden gelen patlama sesleri korkuttu - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Gaziantep'ta otomobilden gelen patlama sesleri korkuttu - Son Dakika

Gaziantep'ta otomobilden gelen patlama sesleri korkuttu

6 saat önce

Gaziantep'te park halindeki bir otomobilden gece yarısı art arda gelen patlama sesi mahalleliyi korkuttu.

Gaziantep'ta otomobilden gelen patlama sesleri korkuttu, System.String[]

Gaziantep'te park halindeki bir otomobilden gece yarısı art arda gelen patlama sesi mahalleliyi korkuttu.


Şehitkamil ilçesi Değirmiçem Mahallesi Ömer Köylüoğlu Caddesi Turgut Özal Parkı yakınlarında park halinde bulunan 27 AC 481 plakalı otomobilden gece yarısı alevler yükseldi. Otomobilde art arda meydana gelen patlama ise mahalleliye büyük panik yaşattı. Çağrılan itfaiye ekipleri tarafından araçtaki yangın söndürülürken, yapılan incelemede aracın far elektrik tesisinden yangın çıktığı ve patlamaların araç içerisinde bulunan sprey kutularından kaynaklandığı öğrenildi. - GAZİANTEP

Turgut Özal Parkı, Şehitkamil, Gaziantep, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.12.2019 03:11 Kaynak: İHA
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