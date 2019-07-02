GAZİANTEP Tabancasını temizlerken tetiğe dokunan polis, yaşamını yitirdi
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Tabancasını temizlerken tetiğe dokunan polis, yaşamını yitirdiGaziantep'te, tabancasını temizlerken yanlışlıkla tetiğe dokunan polis memuru Ali Başyiğit (24), kurşunun başına isabet etmesiyle yaşamını yitirdi.
Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 01:38 Kaynak: DHA
Tabancasını temizlerken tetiğe dokunan polis, yaşamını yitirdi Gaziantep
'te, tabancasını temizlerken yanlışlıkla tetiğe dokunan polis memuru Ali Başyiğit (24), kurşunun başına isabet etmesiyle yaşamını yitirdi.
Olay, dün akşam saatlerinde, Yeditepe
Mahallesi'nde meydana geldi. Görevden dönen Ali Başyiğit, arkadaşlarıyla birlikte kaldığı evde tabancasını temizlemeye başladı. Başyiğit'in temizlik yaptığı sırada yanlışlıkla tetiğe dokunmasıyla tabanca ateş aldı. Tabancadan çıkan kurşunun başına isabet etmesiyle kanlar içerisinde yere yığılan Başyiğit için ev arkadaşları sağlık ekpilerinden yardım istedi. İhbar üzerine eve gelen sağlık ekiplerinin incelemesinde, Başyiğit'in yaşamını yitirdiği belirledi. 1 yıldır Gaziantep'te görev yaptığı öğrenilen polis memuru Başyiğit'in cansız bedeni Adli Tıp Kurumu
morgunda yapılan otopsisinin ardından memleketi Konya
'da toprağa verilmek üzere yakınlarına teslim edildi.
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