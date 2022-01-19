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GAZİANTEP - TAG Otoyolu'nda mahsur kalanlara Büyükşehir Belediyesinden kumanya - Son Dakika

GAZİANTEP - TAG Otoyolu'nda mahsur kalanlara Büyükşehir Belediyesinden kumanya

19.01.2022 17:06

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ekipleri, yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanan Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda mahsur kalan vatandaşlara çorba ve çeşitli gıda yardımlarında bulundu.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ekipleri, yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanan Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda mahsur kalan vatandaşlara çorba ve çeşitli gıda yardımlarında bulundu.

Büyükşehir Belediyesine bağlı Kadın, Aile, Eğitim ve Sosyal Hizmetler ile İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri, dün akşam saatlerinden bu yana TAG Otoyolu'nda mahsur kalan sürücü ve vatandaşlara yardım etmeyi sürdürüyor.

Bu kapsamda ekipler, vatandaşlara sıcak çorba, ayran, meyve suyu, simit ve ekmek ikram etti.

Ekipler, şu ana kadar 4 bin kumanya ile 2 bin simit dağıttı.

GAZİANTEP - TAG Otoyolu'nda mahsur kalanlara Büyükşehir Belediyesinden kumanya
GAZİANTEP - TAG Otoyolu'nda mahsur kalanlara Büyükşehir Belediyesinden kumanya
GAZİANTEP - TAG Otoyolu'nda mahsur kalanlara Büyükşehir Belediyesinden kumanya

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Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Gaziantep, Tarsus, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel GAZİANTEP - TAG Otoyolu'nda mahsur kalanlara Büyükşehir Belediyesinden kumanya - Son Dakika


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SON DAKİKA: GAZİANTEP - TAG Otoyolu'nda mahsur kalanlara Büyükşehir Belediyesinden kumanya - Son Dakika
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