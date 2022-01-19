Son dakika haber! Gaziantep-Nurdağı kara yolunda mahsur kalan hamile kadın amfibik araçla hastaneye götürüldü - Son Dakika

Gaziantep- Nurdağı kara yolunda mahsur kalan hamile kadın, AFAD'ın amfibik aracıyla hastaneye ulaştırıldı.

Gaziantep'in Nurdağı ilçesindeki hamile bir kadın, doğum sürecinin yaklaşması nedeniyle Gaziantep kent merkezine nakledilmek istendi.

Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'ndaki ulaşım sorunu nedeniyle mahsur kalan kadın, AFAD'a ait amfibik araçla İslahiye ilçesine yönlendirildi.

Tedavi altına alınan ve doğumu gerçekleştiren kadın ve bebeğinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Gaziantep Valiliğide yaptığı açıklamada, "Yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanan Gaziantep-Nurdağı yolunda mahsur kalan hamile vatandaş vatandaşımız AFAD'a ait amfibik araçla kurtarılarak hastaneye ulaştırıldı. Hastanede doğumu gerçekleştirilen anne ve bebeğin sağlığı yerinde." ifadelerini kullandı.