Üye Girişi
TAG Otoyolu'nda ulaşıma kar engeli - Son Dakika

TAG Otoyolu'nda ulaşıma kar engeli

18.01.2022 21:02

Kar yağışı nedeniyle Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun bazı bölümlerinde trafik akışı sağlanamıyor.

Kar yağışı nedeniyle Tarsus-Adana- Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun bazı bölümlerinde trafik akışı sağlanamıyor.

Gaziantep kent merkezinde devam eden kar yağışı, havanın kararmasıyla birlikte etkisini artırdı.

Şehir merkezinde ulaşım güçlükle sağlanırken, kentin muhtelif yerlerinde de belediye ekipleri yolların açılması için çalışmalar yürütüyor.

TAG Otoyolu'nda da etkili olan kar, ulaşımı aksatıyor. İslahiye yol ayrımı yakınlarında kayan tırın devrilmesi sonucu Gaziantep yönünde trafik durdu. Otoyol boyunca meydana kazalar nedeniyle de trafikte aksamalar yaşanıyor.

Yer yer tamamen duran trafik nedeniyle yolda kalan araçlar, uzun kuyruklar oluşmasına da neden oldu.

Bölgeye sevk edilen ekipler, aracın kaldırılması için çalışmalar yürütüyor.

Sürücü Mehmet Çiftçi, AA muhabirine, akşam üzeri Gaziantep'ten Mersin'in Tarsus ilçesine gitmek üzere yola çıktığını söyledi.

Ancak kar nedeniyle kapanan yolda kaldığını anlatan Çiftçi, "1 saatten fazladır bir adım ilerleyemedik. Yılda mahsur kaldık. Çalışmaların bize ulaşmasını bekliyoruz." diye konuştu.

Kriz masası kuruldu

Gaziantep Valiliği öncülüğünde kar nedeniyle kriz masası oluşturuldu.

Kentteki belediyeler, güvenlik güçleri, sağlık ekipleri, AFAD, Kızılay ve diğer ilgili birimlerin yer aldığı kriz merkezinden, şehir merkezindeki kameralardan kontrol edilerek, aksayan bölgelerde ulaşımın sağlanması için çalışma yürütülüyor.

TAG Otoyolu'nda ulaşıma kar engeli
TAG Otoyolu'nda ulaşıma kar engeli
TAG Otoyolu'nda ulaşıma kar engeli
TAG Otoyolu'nda ulaşıma kar engeli

YORUMLAR
500

TEM Otoyolu, Gaziantep, Tarsus, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel TAG Otoyolu'nda ulaşıma kar engeli - Son Dakika


Kulübün paylaşımına alev emojisi attı! Fenerbahçe'nin ilk transferi Szalai'nin kankası çıktı Kulübün paylaşımına alev emojisi attı! Fenerbahçe'nin ilk transferi Szalai'nin kankası çıktı         
22:31
Ünlü avukat ile evine giren hırsızlar arasında çatışma çıktı! Ünlü avukat ile evine giren hırsızlar arasında çatışma çıktı!         
19:24
Bir Sezen Aksu yorumu da Nihat Hatipoğlu'ndan geldi Bir Sezen Aksu yorumu da Nihat Hatipoğlu'ndan geldi         
16:33
Bu da oldu! Köprüyü çaldı! Hurdacı, Gömleksiz Köprüsü'nün demirlerini kamyonlarla taşıdı Bu da oldu! Köprüyü çaldı! Hurdacı, Gömleksiz Köprüsü'nün demirlerini kamyonlarla taşıdı         
15:17
Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan iddialı sözler: Kur da düşecek faiz de, 2022 bizim en parlak yılımız olacak Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan iddialı sözler: Kur da düşecek faiz de, 2022 bizim en parlak yılımız olacak         
14:15
Sezen Aksu'ya tepki gösterenlere Defne Samyeli'den sert çıkış: Çapsız insanlar Sezen Aksu'ya tepki gösterenlere Defne Samyeli'den sert çıkış: Çapsız insanlar         
13:55
Karadeniz gazı için 14.8 milyar TL'lik ödenek ayrıldı! 2022 yatırım ajandasında yer aldı Karadeniz gazı için 14.8 milyar TL'lik ödenek ayrıldı! 2022 yatırım ajandasında yer aldı         
13:31
Sanatçıdır konuşacak! Ekrem İmamoğlu da Sezen Aksu konusunda tarafını belli etti Sanatçıdır konuşacak! Ekrem İmamoğlu da Sezen Aksu konusunda tarafını belli etti         
13:03
Son Dakika! Yoğun kar yağışı nedeniyle Bursa'yı Ankara'ya bağlayan kara yolu ulaşıma kapatıldı Son Dakika! Yoğun kar yağışı nedeniyle Bursa'yı Ankara'ya bağlayan kara yolu ulaşıma kapatıldı         
11:32
Ünlü isimlerden Sezen Aksu'ya destek: O bir ozandır ve yalnız değildir! Ünlü isimlerden Sezen Aksu'ya destek: O bir ozandır ve yalnız değildir!         
11:27
Son Dakika! Sezen Aksu'ya 5 yıl sonra tepki gösterenler kervanına Devlet Bahçeli de katıldı: Serçeysen serçeliğini bil, sakın kuzgunluğa heves etme Son Dakika! Sezen Aksu'ya 5 yıl sonra tepki gösterenler kervanına Devlet Bahçeli de katıldı: Serçeysen serçeliğini bil, sakın kuzgunluğa heves etme         
11:12
Köye inen 8 aç kurt, köpeği böyle parçaladı Köye inen 8 aç kurt, köpeği böyle parçaladı         
10:59
Saniyeler önce sezdiler! Kayseri'deki deprem öncesi hayvanların kaçışma anları kamerada Saniyeler önce sezdiler! Kayseri'deki deprem öncesi hayvanların kaçışma anları kamerada         
10:33
Devlet Bahçeli, Saadet liderine geçmiş olsun dememiş! Temel Karamollaoğlu geçmiş olsun dileklerini ileten kişileri paylaştı! Devlet Bahçeli, Saadet liderine geçmiş olsun dememiş! Temel Karamollaoğlu geçmiş olsun dileklerini ileten kişileri paylaştı!         
10:17
Sahne kıyafetleri ile gündemden düşmeyen Gülşen: Boşanmıyorum, eleştiriler de beni etkilemiyor! Sahne kıyafetleri ile gündemden düşmeyen Gülşen: Boşanmıyorum, eleştiriler de beni etkilemiyor!         
09:54
"Ona eğitim verdiğimiz için utanıyorum" diyen profesöre Selçuk Bayraktar'tan cevap: Yaptığınız soykırımlardan utanın "Ona eğitim verdiğimiz için utanıyorum" diyen profesöre Selçuk Bayraktar'tan cevap: Yaptığınız soykırımlardan utanın         
08:28
Şarkı sözlerinden dolayı tepki toplayan Sezen Aksu, evinin önünde protesto edildi Şarkı sözlerinden dolayı tepki toplayan Sezen Aksu, evinin önünde protesto edildi         
07:36

Son Dakika Haberleri
22:07 Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic, Türkiye ziyaretinde en etkilendiği olayı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a anlattı
21:55 Beşiktaş, Karagümrük'ü deplasmanda 1-0 mağlup etti
21:38 Arap definecilerin topraktan çıkardıkları cisim hareketlenince besmele çektiler
21:06 Ahmet Çalık'ın sevdiği Sezen Aksu şarkısı çalınca spiker de gözyaşına boğuldu
21:05 Fahrettin Koca'dan Bilim Kurulu sonrası açıklama geldi! İşte 6 maddelik yeni tedbirler
20:59 Petrol boru hattı patladı! Gaziantep-Kahramanmaraş yolu ulaşıma kapatıldı
20:37 Son Dakika: Türkiye'de 18 Ocak günü koronavirüs sebebiyle 157 kişi vefat etti, 69 bin 658 yeni vaka tespit edildi
20:17 Son Dakika: Motorine 52 kuruş zam geldi!
20:09 Çiftçinin kazmasına dünyanın en büyük patatesi takıldı
20:04 Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bosna Hersek'teki krize el attı!
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.01.2022 22:34:50. #1.12#
SON DAKİKA: TAG Otoyolu'nda ulaşıma kar engeli - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement