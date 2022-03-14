GAZİANTEP-TAG OTOYOLUNDA 3 TIR İLE 4 OTOMOBİLİN KARIŞTIĞI ZİNCİRLEME KAZA: 5 YARALI - Son Dakika
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GAZİANTEP-TAG OTOYOLUNDA 3 TIR İLE 4 OTOMOBİLİN KARIŞTIĞI ZİNCİRLEME KAZA: 5 YARALI

14.03.2022 05:12

Gaziantep'te 3 TIR ile 4 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Gaziantep'te 3 TIR ile 4 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı. Kazanın meydana geldiği Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolunda ulaşımda aksamalar yaşandı.

Kaza gece saatlerinde TAG Otoyolunun Gaziantep kuzey gişeleri yakınlarında meydana geldi. Kentte sabah saatlerinde başlayıp gün boyu etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle 3 TIR ve 4 otomobil birbirine girdi. Kazayı görenler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbarla gelen ekipler, kazada yaralanan 5 kişiyi kentteki çeşitli hastanelere kaldırdı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, polis ekipleri yeni bir kaza yaşanmaması için bölgede önlem aldı. Kaza nedeniyle otoyol gişelerinde yoğunluk oluşmaması için araçlar bir süre farklı güzergahlara yönlendirildi. Kazanın meydana geldiği Şanlıurfa istikametinde de ulaşım tek şeritten kontrollü sağlandı.

GAZİANTEP-TAG OTOYOLUNDA 3 TIR İLE 4 OTOMOBİLİN KARIŞTIĞI ZİNCİRLEME KAZA: 5 YARALI
GAZİANTEP-TAG OTOYOLUNDA 3 TIR İLE 4 OTOMOBİLİN KARIŞTIĞI ZİNCİRLEME KAZA: 5 YARALI
GAZİANTEP-TAG OTOYOLUNDA 3 TIR İLE 4 OTOMOBİLİN KARIŞTIĞI ZİNCİRLEME KAZA: 5 YARALI

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TEM Otoyolu, Gaziantep, Tarsus, Kaza, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel GAZİANTEP-TAG OTOYOLUNDA 3 TIR İLE 4 OTOMOBİLİN KARIŞTIĞI ZİNCİRLEME KAZA: 5 YARALI - Son Dakika


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SON DAKİKA: GAZİANTEP-TAG OTOYOLUNDA 3 TIR İLE 4 OTOMOBİLİN KARIŞTIĞI ZİNCİRLEME KAZA: 5 YARALI - Son Dakika
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