"TAG otoyolu Gaziantep-Nizip arası 20. Km'de otobüs, kurtarma ekibi ve ambulansın karıştığı kazada ilk belirlemelere göre; 3 itfaiye personeli, 2 sağlık personeli, 2 gazeteci olmak üzere toplam 15 vatandaşımız vefat etmiş,22 vatandaşımız yaralanmıştır. Milletimizin başı sağ olsun"

Gaziantep Valisi Gül: 'İlk belirlemelere göre 15 vefat eden vatandaşımız var. 3 itfaiye görevlisi, 2 sağlık görevlisi, 2 gazeteci arkadaşımız vefat...

Kaynak: ANKA

Gaziantep, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Gaziantep'te Yaşanan Trafik Kazasında 15 Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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