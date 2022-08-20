Gaziantep'te Yaşanan Trafik Kazasında 15 Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Gaziantep'te Yaşanan Trafik Kazasında 15 Kişi Hayatını Kaybetti

20.08.2022 12:58
Gaziantep'te Yaşanan Trafik Kazasında 15 Kişi Hayatını Kaybetti

Gaziantep TAG otoyolunda meydana gelene zincirleme trafik kazasında 15 kişi yaşamını yitirdi, 22 kişi yaralandı.

Gaziantep TAG otoyolunda meydana gelene zincirleme trafik kazasında 15 kişi yaşamını yitirdi, 22 kişi yaralandı.

Gaziantep TAG otoyolunda yaşanan zincirleme trafik kazasında 15 kişi yaşamını yitirdi, 22 kişi yaralandı. Gaziantep Valisi Davut Gül, sosyal medya hesabında şu açıklamayı yaptı:

"TAG otoyolu Gaziantep-Nizip arası 20. Km'de otobüs, kurtarma ekibi ve ambulansın karıştığı kazada ilk belirlemelere göre; 3 itfaiye personeli, 2 sağlık personeli, 2 gazeteci olmak üzere toplam 15 vatandaşımız vefat etmiş,22 vatandaşımız yaralanmıştır. Milletimizin başı sağ olsun"

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Gaziantep'teki trafik kazasında ilk belirlemelere göre 2 kişi öldü, 10 kişi yaralandı Gaziantep'teki trafik kazasında ilk belirlemelere göre 2 kişi öldü, 10 kişi yaralandı Gaziantep Valisi Gül: 'İlk belirlemelere göre 15 vefat eden vatandaşımız var. 3 itfaiye görevlisi, 2 sağlık görevlisi, 2 gazeteci arkadaşımız vefat... Gaziantep Valisi Gül: 'İlk belirlemelere göre 15 vefat eden vatandaşımız var. 3 itfaiye görevlisi, 2 sağlık görevlisi, 2 gazeteci arkadaşımız vefat...
Kaynak: ANKA

Gaziantep, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gaziantep'te Yaşanan Trafik Kazasında 15 Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Gaziantep'te Yaşanan Trafik Kazasında 15 Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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