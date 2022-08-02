Otomobilin arkadan çarptığı motosikletli öldü - Son Dakika
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Otomobilin arkadan çarptığı motosikletli öldü

02.08.2022 02:52
Otomobilin arkadan çarptığı motosikletli öldü

Gaziantep (TAG) otoyolunda otomobilin arkadan çarptığı motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti, otomobildeki 2 kişi yaralandı.

Adana- Gaziantep (TAG) otoyolunda otomobilin arkadan çarptığı motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti, otomobildeki 2 kişi yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde TAG otoyolunda meydana geldi. Sürücüsü öğrenilemeyen 01 EMG 73 plakalı otomobil, aynı istikamette ilerleyen Muhammet İsmail Muyan'ın kullandığı 01 FEH 74 plakalı motosiklete arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle yola savrulan Muyan kaza yerinde yaşamını yitirirken, otomobilde bulunan 2 kişi ise yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekiplerince Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı. Muyan'ın cansız bedeni ise kaza yerinde yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı.Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.


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Kaynak: DHA

Gaziantep, Adana, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Otomobilin arkadan çarptığı motosikletli öldü - Son Dakika

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