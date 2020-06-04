GAZİANTEP Tahtaköprü Barajı 168 milyon metreküp kapasiteye ulaştı - Son Dakika

Tahtaköprü Barajı 168 milyon metreküp kapasiteye ulaştı

GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, tarımsal sulama amaçlı kullanılan Tahtaköprü Barajı, yağışlarla son yılların en yüksek doluluk oranını yakalayarak 168 milyon metreküp kapasiteye ulaştı.

İslahiye'ye 25 kilometre uzaklıkta bulunan ve Amik Ovası'nı sulayan Tahtaköprü barajı aynı zamanda 22 türde 6 bin 447 kuşa ev sahipliği yapıyor. Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü aynı zamanda baraj çevresinde oluşturulan kuş gözlem kuleleri ve sportif olta balıkçılığı gibi etkinliklerle turizme de katkı sağlamayı hedefliyor.

Tahtaköprü Barajında yılda 20 milyon kilovat saat elektirk üretilmesi ve daha fazla arazi sulanması için 2018 yılında başlatılan yükseltme çalışmalarının da yıl sonuna kadar tamamlanması amaçlanıyor. Bu yıl yağışların mevsimlerin üzerinde oluşması ile geçen yıl 101 milyon metreküp doluluk oranı olan Tahtaköprü Barajınde bu yıl ise 168 milyon metreküp kapasiteye ulaşıldı.